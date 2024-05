La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, que son département ambitionne d’attirer 1,5 million de touristes d’affaires en 2026 et 2 millions en 2030. En réponse à une question orale sur « la construction d’un centre d’expositions et de congrès dans les grandes villes » posée par le Groupe du Rassemblement National des Indépendants, Mme Ammor a souligné que le tourisme d’affaires, qui joue un rôle majeur dans la promotion des destinations touristiques, a enregistré un développement important ces dernières années et a attiré des investissements conséquents dans toutes les destinations qui connaissent ce type de tourisme.

Et d’ajouter que toute une filière a été consacrée au tourisme d’affaires dans la feuille de route stratégique 2023-2026.

En outre, la ministre a fait savoir que les travaux sur un palais des congrès de niveau mondial, d’une capacité d’accueil de 10.000 participants, sont en cours, afin de positionner la ville ocre dans le top 10 des destinations mondiales en matière de tourisme d’affaires et de la hisser au premier rang en Afrique.

Mme Amor a, parallèlement, relevé que la feuille de route stratégique couvre uniquement la période 2023-2026, tandis que les projets nécessitent un financement et des investissements à long terme pour leur réalisation, assurant que le ministère est prêt à examiner toutes les propositions et les destinations susceptibles d’accueillir ce type de tourisme et à fournir le soutien et l’accompagnement nécessaires.

Dans ce sens, la ministre a fait remarquer que la nouvelle Charte de l’investissement offre des incitations importantes pour soutenir et promouvoir la réalisation de ces projets par le secteur privé.

LNT avec MAP

