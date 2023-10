La 14ème édition du Salon du cheval d’El Jadida (17-22 octobre) a attiré, au long de six jours, plus de 200.000 visiteurs, a affirmé, dimanche, Mohammed El Kouhen, secrétaire général adjoint de l’Association du Salon du cheval d’El Jadida.

Cette 14ème édition, qui a pris fin dimanche, a été marquée par la participation de 700 cavaliers issus de 40 pays et de 1000 chevaux, a ajouté M. El Kouhen, dans une déclaration à la presse.

Il a indiqué que cet événement remarquable, organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, et dont l’ouverture a été présidée, lundi dernier, par SAR le Prince Moulay Rachid, « a été couronné de succès, à l’image des éditions précédentes ».

M. El Kouhen a relevé, en outre, que « l’édition 2023 a tenu toutes ses promesses, malgré les conditions climatiques défavorables qu’a connu le dernier jour du Salon ».

A noter que cette édition s’est distinguée par le nombre d’accords signés, notamment un nouveau contrat-programme pour le développement de la chaîne de valeur de la filière équine, en plus des rencontres organisées et de la couverture médiatique, nationale et internationale, réservée au Salon.

Le Grand Prix de Sa Majeste le Roi Mohammed VI, organisé dans le cadre de la 12ème édition du Morocco Royal Tour international du Saut d’obstacles (4* et 1*), la sixième édition du Grand Prix de Sa Majeste le Roi Mohammed VI de Tbourida, ainsi que d’autres championnats, notamment les concours de modèles et allures réservés aux Chevaux Barbes, Arabe-Barbes et Pur-Sang Arabes, ont été parmi les temps forts du programme.

A l’instar des éditions précédentes, l’édition 2023 a permis aux visiteurs de découvrir les différentes races de chevaux et de voir de près leur beauté et leur agilité, à travers des expositions, des conférences et des concours de peinture, des métiers de l’artisanat, à l’instar des maréchaux-ferrants et des selliers traditionnels et d’autres.

Conformément au thème choisi cette année, la 14ème édition du Salon du cheval d’El Jadida a, en outre, contribué à mettre en avant le rôle de la filière équine dans la poursuite des objectifs de développement durable, et réaffirmé, une fois de plus, l’engagement du Salon à promouvoir le patrimoine équestre marocain.

LNT avec MAP

