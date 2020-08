PARTAGER Environnement : 14è année pour le Pavillon Bleu à Bouznika plage

La plage de Bouznika a hissé mardi le Pavillon Bleu, un éco-label obtenu pour la 14-ème année consécutive depuis 2007 grâce à l’implication citoyenne de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) en étroite collaboration avec la commune de Bouznika.

Dans une déclaration à la MAP, Mourad El Khalfani, chef de la division de la communication à l’ONEE a indiqué que la distinction de cette station balnéaire pour la 14-ème année consécutive vient récompenser les efforts déployés par l’Office et ses partenaires afin de fournir un espace approprié aux estivants en aménageant la plage et en veillant à sa propreté.

« Durant cette année marquée par la propagation de la pandémie du Coronavirus, nous avons installé des pancartes à la plage de Bouznika dans l’objectif de sensibiliser les estivants et les inciter à respecter les mesures de précaution et de prévention préconisées telles que la distanciation sociale et le port de masque », a-t-il expliqué.

M. El Khalfani a, par ailleurs, souligné que l’ONEE est constamment mobilisé pour garantir l’approvisionnement en eau potable et en électricité dans tous les coins du Royaume.

Pour garantir les critères d’attribution du label « Pavillon Bleu » et contribuer au bien-être des estivants durant la période d’estivage, l’ONEE a réalisé un important programme au niveau de la plage de Bouznika.

L’Office assure le nettoyage quotidien de la plage et de son environnement, le criblage du sable, la fourniture des poubelles et des sachets en matériaux recyclés placés tout le long de la plage ainsi que le curage de l’Oued Saikouk dans le cadre de la protection de l’environnement.

En ce qui concerne la signalétique et compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, il a été procédé à la réalisation de visuels de sensibilisation aux mesures préventives et aux gestes barrières au niveau de la plage conformément aux recommandations de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement relatives à la gestion des risques sanitaires.

L’engagement de l’ONEE dans la campagne nationale « Plages propres » s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Office visant la préservation de l’environnement et la contribution au développement durable du Maroc.

Le Pavillon Bleu a été hissé sur la plage de Bouznika lors d’une cérémonie marquée par la présence des représentants de l’ONEE, du gouverneur de la province de Benslimane, des représentants de la commune et de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et des représentants de la société civile.

Il s’agit d’une référence internationale dans le domaine de la qualité des sites balnéaires, délivrée par la Fondation européenne pour l’éducation à l’environnement (FEE) pour distinguer les sites balnéaires qui répondent aux critères de qualité et de sécurité.

LNT avec Map