13ᵉ Congrès International d’Urologie au Maroc: L’essor de la chirurgie robotique en Afrique du Nord

Le 13ᵉ Congrès International du Nouveau Débat en Urologie et le 6ᵉ Congrès Nord-Africain d’Urologie (NACU), organisés par l’Association Marocaine d’Endo-Urologie (AMEU), se tient les 14 et 15 février à Casablanca. Cet événement, devenu un carrefour scientifique majeur, réunit des urologues marocains et des experts internationaux pour échanger sur les avancées récentes en urologie, sexologie, oncologie et chirurgie mini-invasive.

Ce congrès scientifique rassemble une diversité de spécialistes : urologues, sexologues, oncologues, gynécologues, radiologues et médecins généralistes. Il constitue une plateforme essentielle pour l’actualisation des connaissances, la formation continue et le partage d’expériences dans un domaine en pleine mutation.

Chirurgie robotique et formation : au cœur du programme

L’édition 2024 met particulièrement en avant la chirurgie robotique, une avancée majeure dans le traitement des pathologies urologiques. Parmi les temps forts du congrès :

Intervention robotique en direct , retransmise depuis une clinique vers le centre de conférence.

, retransmise depuis une clinique vers le centre de conférence. Workshops spécialisés , notamment en uro-radiologie, médecine régénérative (PRP) et formation en échographie .

uro-radiologie, médecine régénérative (PRP) formation en échographie Séances plénières sur l’uro-oncologie, la chirurgie mini-invasive et la sexologie .

Premier workshop de formation pour les infirmiers IBODE en chirurgie robotique , une initiative inédite au Maroc.

Ce programme vise à former la nouvelle génération de chirurgiens urologues, tout en renforçant l’expertise des praticiens en exercice. Des médecins en formation auront également l’opportunité de présenter leurs travaux scientifiques et les études menées au cours de l’année écoulée.

Une avancée majeure pour l’urologie marocaine

L’essor de la chirurgie robotique au Maroc constitue une révolution médicale, en particulier après la réalisation en 2024 de la première intervention robotisée en Afrique du Nord. Aujourd’hui, près de 100 interventions ont été réalisées dans deux structures hospitalières marocaines, permettant aux patients de bénéficier de soins de pointe sans avoir à se rendre à l’étranger.

« Grâce à cette technologie, nous pouvons maximiser les chances de guérison tout en conservant les organes vitaux comme le rein », explique le professeur Redouane Rabii, président de l’AMEU.

Ce progrès médical s’accompagne d’une volonté de rendre ces soins plus accessibles. Bien que le coût des interventions robotiques reste élevé, il demeure inférieur aux tarifs pratiqués en Europe, offrant ainsi une alternative compétitive aux patients marocains.

« Aujourd’hui, un Marocain qui souhaite bénéficier d’une chirurgie robotique n’a plus besoin d’aller en Europe. Il peut se faire soigner ici, avec la même expertise, à un coût bien plus raisonnable », souligne le professeur Rabii.

Un congrès tourné vers la sensibilisation et l’innovation

Au-delà des aspects médicaux et technologiques, le congrès s’ouvre à la sensibilisation du grand public. En marge des sessions scientifiques, une action socio-sportive est organisée pour sensibiliser à la prévention et à la lutte contre les cancers et les maladies urologiques.

Avec cette 13ᵉ édition, le Congrès de l’AMEU réaffirme son ambition : positionner le Maroc comme un acteur clé dans l’innovation médicale en urologie, tout en favorisant la formation des professionnels de santé et l’accessibilité aux soins de pointe pour les patients.

Ayoub Bouazzaoui