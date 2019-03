PARTAGER Zineb El Fasiki, la nudité artistique comme arme de promotion de la Femme marocaine

Zineb El Fasiki, qui « explose » dans la BD et l’art graphique conçus comme des armes de promotion des droits de la Femme et de leurs libertés, collectives et individuelles, se décrit elle-même comme ingénieur «artiviste», liant la qualité d’artiste à la dimension activiste.

Elle se bat, à travers ses expressions artistiques, en tant que Femme et Marocaine, pour l’égalité des genres.

L’un de ses choix majeurs est celui de la normalisation de la nudité dans un contexte artistique, en donnant à celle-ci sa valeur et ses droits.

Ce faisant, elle invite la société marocaine à accepter la différence, accepter la Femme et stopper la frustration sexuelle qui agresse le corps féminin.

Le tout avec la volonté et l’espoir que son pays, le Maroc, respecte la différence, l’égalité des genres, mais surtout la Femme et ses choix.

Et, plus que le classique exercice que représente un entretien, c’est par le biais de ses dessins, de ses planches de BD qu’elle exprime une position aussi courageuse que novatrice et éminemment positive pour les Femmes de notre pays.