Zara lance sa boutique en ligne au Maroc

Zara vient de lancer la vente en ligne de ses produits au Maroc. La marque met, désormais, à la disposition de ses clients l’ensemble des produits liés à ses collections Femmes, Hommes et Enfants, disponibles au niveau de ses magasins sur son nouveau site web, www.zara.com/ma.

« Le site web Zara.com/ma a été conçu de manière à offrir une expérience d’achat en ligne parfaitement simple et conviviale. L’idée est que les clients puissent interagir de manière intuitive avec les produits de la marque en parcourant les différentes sections et catégories. Le site est configuré de façon à permettre aux clients d’effectuer des achats à partir de n’importe quel appareil mobile et de n’importe quel navigateur disponible », explique le management.

Les clients peuvent également utiliser l’application Zara (disponible pour IOS et Android). Ils ont le choix entre être livrés chez eux ou recevoir leurs produits directement dans les magasins. Ils ont aussi la possibilité de retourner leurs achats en ligne auprès des magasins Zara.

La collecte dans un magasin Zara est gratuite. En revanche, la livraison standard à domicile coûte 59,90 dirhams pour les achats de moins de 590 dirhams. Les délais estimés pour l’ensemble des livraisons varient entre 3 et 6 jours ouvrables.

