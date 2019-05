PARTAGER Younes El Mechrafl réélu membre du comité exécutif de GLMS

M. Younes El Mechrafi, Directeur Général de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) a été réélu membre du comité exécutif de GLMS (Global Lottery Monitoring System) et ce lors de l’assemblée générale de l’association, qui s’est tenue le 28 mai 2019 à Anvers.

M. El Mechrafi siégera dans le comité exécutif pour un mandat de 2 ans aux côtés de 7 autres membres représentant 8 pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud.

M. El Mechrafl est l’unique représentant du continent africain. Système mondial de surveillance des fraudes dans les paris sportifs, l’association GLMS a pour mission de préserver l’intégrité du sport contre les menaces liées aux matchs truqués et manipulations de toutes compétitions sportives dans le monde. Pour rappel, GLMS a été créée en 2015 à l’initiative de la World Lottery Association et de l’Association des loteries européennes, date à laquelle M. Younes El Mechrafi avait été élu membre du comité exécutif fondateur.

« Fiers des réalisations de GlMS au terme du précédent mandat nous poursuivrons la mission de croissance mondiale et de dissémination de nos couleurs tout en garantissant la continuité et la consolidation de l’association »a déclaré Calvi Ludovico, président de GLMS.

« Cette réélection est un signe de confiance de la communauté internationale en notre institution, nos standards, et la qualité de notre mission » assure, de son côte, M. El Mechrafi.

Le renouvellement du mandat de M. El Mechrafi est une confirmation de la reconnaissance internationale dont jouit la MDJS, dans sa mission de la protection de l’intégrité du sport et dans la promotion du jeu responsable.

LNT avec CDP