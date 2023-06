Yossi Ghinsberg, survivant de la jungle amazonienne, auteur publié, entrepreneur et figure de la motivation pour les dirigeants et entrepreneurs, animera une conférence intitulée « Reimagine how You Navigate Post-Pandemic Challenges and Uncertainty with an Amazon Jungle Survivor ». L’événement est organisé par Edukaskills- Global learning Finnish experts, en partenariat avec le Palmeraie Rotana Resort. La conférence aura lieu le 21 juin 2023, de 18h à 19h30, à Marrakech.

Dans le contexte difficile actuel, les entreprises sont confrontées à un rythme rapide de changements et à une incertitude croissante après la pandémie, ce qui peut donner aux dirigeants et à leurs équipes l’impression d’être perdus dans le désert. Une expérience que Yossi Ghinsberg a vécue de première main. Yossi partagera son expérience de survie dans la jungle amazonienne et établira des liens novateurs avec le monde des affaires, l’entrepreneuriat et la motivation. Cette rencontre exceptionnelle offre aux dirigeants et aux entrepreneurs l’occasion de revisiter les principes clés de la résilience et de l’adaptabilité face aux défis parfois extrêmes du monde des affaires.

Malgré son absence d’expérience du trekking dans la jungle, Yossi est un véritable survivant. Grâce à une persévérance extrême, une détermination sans faille et un soupçon de chance, il a réussi à survivre dans l’environnement rude et impitoyable de la jungle amazonienne. Cela s’est produit il y a plus de 30 ans. Son histoire a été partagée pour la première fois dans son livre « Jungle, une histoire vraie de survie éprouvante », puis à travers un documentaire diffusé sur Discovery Channel. David Radcliff, célèbre pour son rôle dans la saga Harry Potter, incarne Yossi dans le drame/thriller « Jungle », basé sur les expériences de Yossi en Bolivie. Yossi partage ses expériences à travers le monde et les relie au monde des affaires, à l’entrepreneuriat et à la motivation.

