Yatim : Le projet d’aide à l’emploi des jeunes ruraux va être généralisé

La prorogation et l’élargissement du projet « promotion de l’emploi des jeunes en milieu rural » pour trois années supplémentaires (2018-2020), au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra, intervient dans la perspective de la généralisation de cette expérience à l’horizon 2021, a souligné, mardi à Rabat, le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim.

Ce projet vise à renforcer la coopération entre les différents acteurs territoriaux pour adopter des solutions relatives à l’emploi, en phase avec la réalité de la région sur le plan rural, a indiqué M. Yatim lors d’un atelier consacré à la présentation du plan d’action de la deuxième étape de ce projet.

Ledit projet s’inscrit dans un cadre stratégique visant à accompagner les politiques et les approches territoriales dans le domaine de l’emploi dans les différents domaines et au profit de différentes catégories, a-t-il relevé, appelant à la contribution efficace et efficiente au plan d’action 2018-2020.

Cette initiative a permis d’adopter une approche locale basée sur la consolidation du partenariat entre les différents acteurs aux niveaux local, régional et national, a-t-il précisé, ajoutant que ce modèle permettra de contribuer à la mise en œuvre du plan national de la promotion de l’emploi pour lutter contre les défis qualitatifs et quantitatifs de l’emploi et réduire les disparités territoriales en matière d’emploi.

Le développement d’un modèle opérationnel pour la promotion de l’emploi des jeunes dans le monde rural renforcera la complémentarité entre les composantes de gouvernance sur les plans régional et local et permettra d’élaborer des approches, des mécanismes et des programmes capables de répondre aux spécificités du monde rural, a-t-il noté.

Il a, aussi, souligné l’importance de prendre en compte les différents projets et programmes relatifs au milieu rural dans le cadre d’une approche globale, à leur tête le projet des unités mobiles pour l’appui de l’emploi dans le monde rural, lancé au début de l’année en cours.

LNT avec MAP