Yatim : Le gouvernement est « sérieux » au sujet du dialogue social

Le gouvernement est sérieux au sujet du dialogue social avec les centrales syndicales et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour parvenir à un accord équilibré garantissant un ensemble d’acquis pour la classe ouvrière, a affirmé, samedi à Rabat, le ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim.

Intervenant lors de la commémoration du 58è anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs du Maroc, M. Yatim a indiqué que le gouvernement est sérieux dans ses relations avec les partenaires sociaux et économiques, et qu’il veille à ce que les centrales syndicales accomplissent pleinement leur rôle, considérant les syndicats, les partis et les organisations de la société civile comme de « véritables médiateurs ».

Cité par un communiqué du ministère, M. Yatim a défendu le droit des syndicalistes de scander des slogans anti-gouvernementaux et de revendiquer l’amélioration des conditions de travail, dans le cadre du respect mutuel, et que le gouvernement devrait les écouter.

Les centrales syndicales, qui ont un message important à transmettre, doivent encadrer les protestations et les revendications dans un esprit de responsabilité, a-t-il ajouté, saluant le travail mené par les dirigeants et les militants de l’UGTM, qui ont été les premiers à consacrer le principe du pluralisme syndical et à incarner la parité.

