PARTAGER Yassir lance son application Taxi sur Tanger

L’entreprise YASSIR spécialisée en solutions mobiles innovantes en Afrique, lance officiellement son application de réservation de taxi à Tanger. Après un pré-lancement qui a duré 1 mois, l’application permettra actuellement à tous les habitants de Tanger de commander leur taxi à travers YASSIR 24h/24 et 7j/7.

L’entreprise lance ses activités en conformité avec les lois en vigueur notamment le Dahir n° 1-63-260 ainsi que les règlements édictés par la Wilaya de la région Tanger-Tetouan-Alhoceima.

Au cours du mois dernier, YASSIR a donné accès a un nombre limité d’utilisateurs tangérois qui ont pu tester l’application. Ce pré-lancement a permis à l’entreprise de bien préparer le service pour son lancement officiel le 23 Janvier 2020. L’application permettra désormais à tous les habitants de Tanger de commander leur taxi 24h/24 et 7j/7.

« Nous avons beaucoup appris durant le pré-lancement qui nous a permis de mieux adapter notre service aux besoins des tangérois. Le service est actuellement ouvert à tous les habitants de Tanger qui pourront commander facilement un taxi à travers l’application YASSIR et se déplacer en toute sécurité. », souligne Rachid Moulay El Rhazi, directeur général de Yassir au Maroc.

L’entreprise prévoit d’étendre ses services pour couvrir, à court terme, les villes de Rabat et Marrakech avant de s’implanter sur le reste du territoire marocain.

A propos de Yassir

Yassir est une start-up américano-maghrébine créée en 2017 qui opère dans le domaine des solutions mobiles innovantes en Afrique. Comme son nom arabe l’indique, Yassir a pour objectif de faciliter la vie du citoyen africain et d’améliorer la façon dont il interagit avec les nouvelles technologies mobiles.

L’application compte aujourd’hui plus de 1500 000 d’utilisateurs et 10 000 chauffeurs partenaires dans la région du Maghreb. Chaque filiale de Yassir se dote d’une équipe, multidisciplinaire, 100% locale, indépendante dans sa gestion territoriale, suivant les législations respectives de chaque pays, mais, qui travaille en étroite collaboration avec les autres équipes du réseau YASSIR en Afrique et aux Etats Unis.

En Avril 2019, YASSIR a été classée 3ème dans la liste des 100 start-ups les plus prometteuses du monde arabe au Forum Economique Mondial.