Yasmine Fun Park ouvre au cœur de Casablanca son nouveau Laser Game

Yasmine fun Park conforte son implantation à Casablanca et annonce, deux ans après le lancement de son premier Fun Park ‘Magic Forest’ à Tachefine Center, l’ouverture de son deuxième parc d’attraction dans le quartier résidentiel en plein essor, Maarif Extension.

D’une surface de 650 m2, le nouveau concept Yasmine Fun Park – Laser Game propose, une immersion totale dans un vaisseau spatial futuriste avec un Laser Game qui évolue dans trois univers différents. Plus encore, Le Parc offre également des expériences de réalités virtuelles (VR Zone), un trampoline park interactif (Zero Gravity Zone) et de très nombreux jeux vidéo (Gaming Zone).

Yasmine Fun Park Maarif proposera une offre de loisirs clé en main variée, notamment pour les groupesnotamment des packages anniversaires, des visites scolaires, et des team building entreprises. Un grand espace central de socialisation et un espace café permettront aux parents de se détendre et de faire connaissance de manière conviviale, pendant que leurs enfants s’amusent.

Venant compléter l’offre de Yasmine Fun Park Tachefine Center, ce nouveau concept, vise toutes les tranches d’âges à partir de 6 ans, et permettra de répondre à la demande des casablancais en manque d’espaces de loisirs.

LNT avec Cdp