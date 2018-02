PARTAGER Le Wydad de Casablanca remporte la Super coupe de la CAF 2018

Le Wydad de Casablanca a remporté la Super coupe de la CAF 2018 de football, en battant le TP Mazembe par 1 but à 0, samedi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Lors de cette rencontre, le technicien tunisien Fouzi Benzarti, qui a récemment pris les commandes du champion du Maroc en titre, a effectué quelques remaniements sur la formation casablancaise, en titularisant notamment le Nigérian Chisom Chikatara, Amin Tighazoui, brillant lors de ses dernières sorties, ou encore Mohamed Nahiri, aligné comme arrière gauche.

Dominateurs de bout en bout en première période, grâce à un pressing monstrueux, les Wydadis ont toutefois manqué de supériorité numérique et de réalisme offensif, à l’image d’un Chikatara perdu tout seul entre les défenseurs congolais.

Excepté quelques échappées d’Ismail El Haddad actif sur les côtés et une occasion d’Abdelatif Noussir en réception d’une balle en profondeur de Salaheddine Saidi, les Rouge et Blanc n’ont pas pu se procurer des balles dangereuses pour inquiéter la vigilance de Sylvain Gbohouo.

Lors de la deuxième période, c’est Tighazoui qui était au four et au moulin. Après un coup-franc repoussé par Sylvain Gbohouo, le jeune joueur a provoqué un pénalty, raté quelques secondes plus tard par Walid El Karti.

A sept minute de la fin du temps réglementaire de la rencontre, Tighazoui va être enfin récompensé pour ses efforts, en inscrivant un magnifique coup-franc, offrant le titre au public Wydadi présent nombreux dans les tribunes pour encourager et soutenir les siens. Il s’agit du premier titre du WAC dans cette compétition, après deux finales perdues, alors que le TP Mazembe a laissé filer l’occasion de décrocher son quatrième titre après les éditions 2010, 2011 et 2016.

Le WAC s’était qualifié pour cette finale, en remportant la Ligue des Champions d’Afrique, aux dépens d’Al Ahly d’Egypte, alors que les Congolais de Mazée avaient pris le dessus pour le compte de la Coupe de la CAF sur Super Sport United (Afrique du Sud).

LNT avec MAP