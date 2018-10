PARTAGER « World Best Banks Awards » : Attijariwafa bank élue une 6ème fois meilleure banque au Maroc

Lors de la cérémonie de remise des trophées « World Best Banks Awards 2018 », organisée par le prestigieux magazine américain Global Finance, c’est Attijariwafa bank qui a remporté le prix de la « Meilleure Banque au Maroc pour l’année 2018 », et ce pour la 6 ème fois consécutive, annonce un communiqué du groupe bancaire. Cette 25ème édition a été organisée en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale en Indonésie.

Le processus d’évaluation a pris en compte des critères telles que la croissance des actifs, la rentabilité, la portée géographique, les relations stratégiques ainsi que

l’innovation dans les produits et services offerts aux clients. Toutes les sélections ont été effectuées par le comité de rédaction du magazine Global Finance, qui a pris en compte les soumissions reçues, les opinions des analystes des actions, des analystes de notation, des consultants bancaires et des autres acteurs du secteur. En outre, un sondage auprès du lectorat de Global Finance a été effectué afin d’accroître la précision et la fiabilité des résultats. Attijariwafa bank a confirmé ainsi par cette nouvelle distinction sa position de leader national dans son domaine.

Lors de cette prestigieuse cérémonie, M. Joseph D. Giarraputo, éditeur et directeur de la rédaction de Global Finance a déclaré : «Les lauréats sont des leaders de classe mondiale qui répondent parfaitement au vent politique changeant, aux nouvelles technologies et aux conditions changeantes du marché « .

LNT avec CdP