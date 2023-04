La marque-produit 100% digitale de inwi, « win by inwi », a une fois de plus été récompensée pour son innovation. Elle a remporté le prix « Elu Produit de l’année » dans la catégorie « Forfait Mobile » pour l’année 2023.

Depuis son lancement, « win by inwi » propose une expérience utilisateur unique, intuitive et simple grâce à une application dédiée et un site web à la pointe de la technologie. Les clients peuvent ainsi personnaliser leur forfait en quelques clics pour répondre à leurs besoins en appels et en internet. Il s’agit d’une première en Afrique : « win by inwi » est un univers inédit où tous les services, de la souscription à l’assistance client, sont 100% en ligne, explique inwi dans son communiqué.

Il est à préciser que les prix « Elu Produit de l’Année » sont décernés chaque année pour récompenser les marques qui proposent des produits innovants et utiles, en se basant sur une étude réalisée par l’institut de recherche indépendant « Nielsen ». Cette enquête est menée auprès d’un échantillon de 3 000 consommateurs, représentatif de la population marocaine dans les sept principales régions du pays. Les produits en compétition sont notés par les consommateurs en fonction de critères précis tels que l’attractivité, l’intention d’achat et l’innovation.

