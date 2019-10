PARTAGER Weekend chargé pour la douane à Nador !

Des éléments de la Douane de la Direction régionale de l’Oriental ont réussi, en fin de semaine dernière à Nador, à mettre en échec deux tentatives d’importation frauduleuse de marchandises de contrebande dont la valeur globale s’élève à plus de 1.800.000 DH, indique mardi, l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Le samedi, une première opération, résultat du contrôle d’un véhicule léger au niveau du poste frontalier de Farkhana, a ainsi permis la saisie, à l’encontre d’un ressortissant marocain, de 50 tablettes à l’état usagé, 99 smartphones à l’état neuf et 28 à l’état usagé, 16 afficheurs usagés, 62 afficheurs pour téléphone dont 50 à l’état usagé, 108 chargeurs pour smartphones à l’état usagé, 95 écouteurs à l’état neuf et 27 Smartphones brisés, précise l’ADII dans un communiqué.

Une deuxième opération, menée dimanche soir, a abouti à la saisie de plus de 360 smartphones à l’état neuf et 14 PC portables usagés saisis au port de Nador, poursuit la même source, ajoutant que lesdits articles ont été découverts soigneusement dissimulés dans les caisses latérales d’un camion de transport international routier (TIR), et ce grâce au dispositif de contrôle mis en place au niveau des quais, au moment du débarquement.

LNT avec MAP