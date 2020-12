Comme à son accoutumée, le partenariat entre la Trésorerie Générale du Royaume et la fondation Internationale des Finances Publiques produit des réflexions aussi pertinentes qu’orientées sur des problématiques actuelles.

Dans cet ordre d’idées, après un webinaire organisé à la fin de l’été dernier, la TGR et la Fondafip, en partenariat avec la Revue française de Finances publiques ont organisé ce week-end un webinaire dédié à l’Éducation sous l’angle des solutions qui pourraient être proposées pour son financement.

Et comme de coutume depuis la naissance de ce partenariat fécond, c’est M. Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume, qui, dans son allocution d’ouverture, a présenté les principales articulations d’une réflexion riche et exhaustive qui a nourri ce webinaire auquel a notamment participé M. Saïd Amzazi, ministre de l’Éducation nationale.

La crise sanitaire provoquée par la pandémie a induit, dans le monde entier, une profonde remise en question de nombreux piliers de nos sociétés.

L’éducation n’a pas échappé à cela, mais ce domaine ô combien vital était déjà largement en crise, notamment au Maroc, bien avant l’apparition de la Covid-19.

Manque d’accès au financement, déphasage des cursus avec le marché du travail, déséquilibres entre le public et le privé, difficultés à mener sa transformation digitale… les problématiques auxquelles fait face l’éducation ont été largement débattues au fil des années, sans que soit trouvées de vraies pistes de solutions pérennes. L’avènement des réseaux sociaux a également montré de nouvelles faiblesses de l’éducation.

Le manque de développement de l’esprit critique et du civisme est devenu une véritable menace pour la démocratie, car il laisse les populations vulnérables aux machinations des populistes, des adeptes des théories du complot, ou encore des extrémistes.

Chaque année, la Trésorerie générale du Royaume (TGR) et l’Association pour la Fondation Internationale de Finances publiques (Fondafip), avec le soutien de la revue française de finances publiques (RFFP), organisent des rencontres pour débattre de thèmes touchant les finances publiques, qui réunit de grands académiciens, de hauts responsables, des experts, pour des débats riches et approfondis, qui dressent des lignes directrices que peuvent suivre les pouvoirs publics. Cette année, ce séminaire, sous la forme donc d’un webinaire, avait pour thématique : « Financement du système éducatif : Quelles innovations ? ».

Un garant de la démocratie

M. Noureddine Bensouda, Trésorier Général du Royaume, lors de son allocution d’ouverture, a bien cerné l’enjeu : « L’éducation contribue à renforcer la démocratie dans nos sociétés. Grâce à l’éducation, le citoyen dispose de plus d’outils pour jouer pleinement son rôle d’acteur, voire, d’agent de changement dans sa communauté, aussi bien sur le plan économique et social que politique », a-t-il expliqué.

Parallèlement, il a noté que si sur les plans économique et social, le rôle de l’éducation relève de l’évidence, son influence sur la vie politique demeure « beaucoup moins évoquée, sinon très timidement ».

En effet, lorsque cette relation est abordée, c’est souvent pour débattre de l’impact du niveau académique chez la seule élite politique, alors que l’impact de la qualité de l’éducation sur la base électorale, que sont finalement les citoyens, est fondamental.

Rappelant que l’éducation fait partie des trois composantes essentielles de l’indice de développement humain mesuré par le PNUD, il a insisté sur le fait que « ces composantes, à savoir, l’éducation, la santé et la richesse matérielle sont placées au même pied d’égalité puisque les sous-indices qui leur correspondent sont intégrés dans les calculs à pondération égale. C’est dire que pour l’organisation onusienne, une éducation de qualité et une bonne santé sont, chacune, tout aussi importantes que la possession matérielle dans l’estimation du degré du développement humain ».

« Des sources de financements innovants »

De son côté, M. Saïd Amzazi, ministre de l’Education nationale, qui participait à la conférence, a expliqué que la réforme du système de l’éducation nécessite pour sa mise en oeuvre un schéma de financement « résilient » et « innovant ». Ce schéma, selon le ministre, est basé sur l’instauration de la territorialisation de la dépense éducative, la mobilisation et la dynamisation du fonds spécial d’appui notamment via la recherche de financements innovants et une contribution plus optimisée et plus élargie du secteur privé. Et d’ajouter : « Notre système éducatif se trouve acculé à résoudre une équation des plus complexes : satisfaire à la fois la croissance rapide de la demande, les nouvelles exigences pédagogiques à même de former un capital humain digne des aspirations de notre société, ainsi que les exigences imposées par la crise du nouveau coronavirus, le tout avec un budget qui se concentre quasi exclusivement sur le paiement de la masse salariale et qui ne sera pas augmenté malgré la conjoncture actuelle ». Il devient impératif dans ces conditions d’ »explorer des sources de financements innovants pour notre système éducatif doit devenir notre priorité ». Il a, dans ce sens, cité l’exemple de l’appui budgétaire fourni par la Banque mondiale de 5 milliards de dirhams (MMDH) sur 5 années pour financer le préscolaire, la formation des enseignants et la gouvernance.

Grand défenseur des Partenariats Public-Privé, M. Amzazi a soutenu : « Cette approche a plus d’un mérite. D’abord de soulager le gouvernement des dépenses colossales que les chantiers de construction et d’entretien des établissements scolaires représentent, mais aussi soulager le ministère d’une part extrêmement lourde d’un travail qui n’est pas vraiment de son ressort, à savoir, la construction, le suivi des chantiers et l’entretien des bâtiments, ce qui laisserait à ses cadres plus d’opportunité de se consacrer à la gouvernance et au suivi pédagogique du système éducatif ».

Le ministre a par ailleurs déploré que dans l’écosystème des contributeurs nationaux au secteur de l’éducation nationale, la place des collectivités territoriales est toujours restée, jusqu’à ces dernières années, relativement marginale, rappelant que la moyenne OCDE de cette contribution est de 66%.

Toutefois, des actions particulièrement innovantes en ce sens commencent à se mettre en place, a-t-il fait savoir, citant celle ponctuelle menée dans le cadre du Programme Régional de réduction des disparités territoriales et sociales qui a consisté à mettre à disposition des collectivités territoriales 5 MMDH pour des constructions et réhabilitations d’établissement scolaires et leur équipement principalement du monde rural.

Finis les « bricolages »

Le professeur Michel Bouvier, président de l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (Fondafip), spécialiste mondialement reconnu de la question, a de son côté expliqué que le temps n’est plus au « bricolage », mais que l’éducation a besoin de la mise en place d’un vrai plan de développement pérenne et moderne, qui nécessitera un financement innovant : « Le contexte actuel suppose de trouver des financements alternatifs ou complémentaires, notamment du côté d’un secteur privé qui, par ailleurs, ne peut faire abstraction de l’intérêt qu’il a à ce que le secteur public développe une politique d’investissements ». Et de soutenir : « Confronté à des crises répétées, l’Etat utilise les quelques moyens qu’il peut encore actionner, principalement, et à court terme, le recours à l’emprunt ». Mais, prévient le professeur, si la relance n’est pas au rendez-vous et les plans mis en œuvre ne sont pas suivis des effets escomptés, une telle solution n’est pas viable sur le long terme. M. Bouvier a ainsi insisté sur l’importance « de prévenir cette éventualité et de reconsidérer notre modèle de société et notamment celui des finances publiques ». Il a, dans ce sens, mis l’accent sur l’organisation de la décision participative et à acteurs multiples, notant que « la diversification des financements amène à s’interroger sur la construction d’un ordre poly-centré, que l’on pourrait qualifier d’ordre des autonomies relatives, un ordre composé d’une diversité d’acteurs organisé à la fois sur un plan vertical et horizontal ».

M. Bouvier a défendu avec passion le concept d’une éducation revue, où l’on repense les processus d’orientation, diversifie les cursus et surtout l’on donne leur chance aux élèves et étudiants des quartiers où vivent des populations particulièrement en difficultés.

En outre, M. Bouvier a mis l’accent sur la participation du système éducatif au développement de l’économie, relevant que l’objectif d’une telle orientation est de valoriser les cursus permettant d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour évoluer dans un monde complexe et en transformation rapide.

L’ouverture du système éducatif sur le monde, figure parmi ces chantier, a-t-il poursuivi, précisant qu’il est question d’internationaliser l’enseignement supérieur en développant l’accueil des étudiants étrangers, mais aussi en facilitant les séjours des étudiants les plus modestes à l’étranger.

Durant le webinaire, différents experts de leur domaine sont venus apporter leurs contributions au débat. Ces universitaires et élus marocains ont détaillé le potentiel de financement de l’éducation par l’Etat, avec une idée d’optimisation des ressources. De leur côté, des experts français ont fait un retour d’expérience quant à la décentralisation, que leur pays a entamé avant le nôtre, prodiguant de précieux conseils pour fluidifier la circulation de l’information et la prise de décision, mais aussi pour éviter le chevauchement et la redondance des attributions.

La majorité des intervenants se sont accordés sur le fait que cette éducation de demain devra accorder une place de choix au privé, mais que cela doit se faire dans un cadre de partenariat sain, pour éviter de tomber dans les travers bien connus de l’enseignement privé, dont souffrent aujourd’hui de nombreux élèves au Maroc comme ailleurs. Comme il serait illusoire d’imaginer que les Etats puissent financer eux-mêmes l’éducation et sa réforme, il faut faire fi du « négativisme » et forger les bases d’un partenariat sain.

Enfin, les spécialistes du numérique, dont Mehdi Kettani, président de Maroc Numeric Cluster, ont largement mis en avant les atouts du digital pour une éducation modernisée, mais surtout, ils ont détaillé les différents programmes de par le monde qui ont été mis en place pour mettre l’outil numérique au profit de l’enseignement.

L’ensemble des discussions et des débats menés durant le webinaire vont ainsi donner aux décideurs des pistes de travail pour réformer l’éducation, pour tendre vers l’idéal invoqué par les intervenants : une éducation inclusive, adaptée aux besoins de l’économie, fondée sur des partenariats publics-privés, tirant pleinement partie des possibilités du numérique, et qui devra former le citoyen non seulement lors du cursus initial, mais aussi tout au long de sa vie.

Selim Benabdelkhalek