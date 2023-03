Dans le cadre de son cycle de conférences, BMCE Capital – Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group a organisé un webinaire pour ses clients sous le thème : « Overview de l’économie mondiale dans un contexte de resserrements monétaires et de risques sur le secteur bancaire international ».

Cette conférence animée par les experts de BMCE Capital Global Research a été l’occasion de partager un point sur le contexte macroéconomique international actuel, de décortiquer les orientations des politiques monétaires des principales banques centrales, d’apporter un éclairage sur les causes des dernières turbulences touchant certaines banques aux Etats-Unis et en Europe et, enfin, de partager les anticipations sur les impacts potentiels sur l’environnement économique et financier marocain.

A travers cette rencontre virtuelle riche en échanges entre les experts et les invités, BMCE Capital réaffirme son engagement à apporter à ses clients, à travers son Bureau de Recherche, une analyse de de l’information financière et économique de qualité conforme aux meilleurs standards internationaux.

A propos de BMCE Capital

BMCE Capital est le Pôle Banque d’Affaires de BANK OF AFRICA – BMCE Group, présent au Maroc, en Tunisie à travers BMCE Capital Tunisie et en UEMOA à travers BOA Capital, et couvrant plusieurs activités : Marchés des Capitaux, Gestion d’Actifs, Gestion Privée, Conseil Financier, Intermédiation Boursière, Titrisation, Recherche Financière, Solutions Post-Trade, Private Equity et Real Estate.

(www.bmcecapital.com)

