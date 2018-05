PARTAGER We Pay, CIH Bank déclare la guerre à la culture du cash

Jeudi 10 mai, M. Ahmed Rahhou, PDG de CIH Bank, accompagné de M. Mohamed Horani, PDG de HPS, et M. Mikael Naciri, PDG de CMI, a reçu la presse pour présenter We Pay, la solution de porte-monnaie électronique du groupe bancaire.

Après avoir conquis de nombreux pays africains, et que la technologie envahit peu à peu l’Europe, le paiement mobile était fortement attendu au Maroc, certains reprochant même un certain retard de son introduction. Selon M. Rahhou, la raison de l’arrivée quelque peu tardive du m-payment est claire : Bank Al-Maghrib et les banques de la place ont pris la décision de mettre sur le marché une solution plus évoluée que dans le reste de l’Afrique, et, surtout, une interopérabilité immédiate. En effet, une des grandes raisons du succès du paiement mobile en Afrique est qu’il a répondu à l’absence de réseaux bancaires développés. Ce n’est pas le cas au Maroc, et il fallait donc, pour que la solution trouve son succès, qu’il tire pleinement parti du tissu bancaire national et de sa densité. « Nous n’avons pas développé un nième moyen de paiement, mais un nouveau concept », dixit M. Rahhou.

Le but de We Pay, selon ses développeurs, est donc d’être un instrument décisif dans la guerre contre la culture du cash, en offrant les mêmes avantages d’instantanéité et d’universalité (grâce à l’interopérabilité), et ainsi favoriser l’inclusion financière des populations, notamment les plus démunies.

Le numéro de téléphone, nouvel identifiant personnel

Cette « plateforme communautaire qui facilite les transferts d’argent », selon le PDG de CIH Bank, prend la forme d’une application smartphone, sur laquelle on peut créer son compte à l’aide de son numéro de téléphone et de CIN. Différents plafonds de recharge sont disponibles selon les informations demandées (seuls les deux numéros suffisent pour le 1er plafond de 500 dhs, mais une visite physique est nécessaire pour celui de 20 000 dhs). On peut alimenter son compte en espèces en agences, par carte, ou par versement. On peut ensuite verser de l’argent à un autre utilisateur du service simplement avec son numéro de téléphone, que l’on soit au Maroc ou à l’étranger, et les transferts sont instantanés.

Les professionnels, par exemple les commerçants, pourront eux créer un compte pro, et ainsi accepter les paiements sans contact. Un des aspects les plus intéressants, lié à l’inclusion financière, est que ces commerçants pourront réaliser de nombreuses opérations pour leurs clients, depuis le règlement des factures jusqu’au versement des aides sociales. Les populations les plus dépendantes n’auront donc plus à se déplacer jusqu’à une poste ou une banque pour récupérer leur argent, ce qui représente un énorme gain de temps (et une baisse du coût). Dans un souci de soutien à cette classe de population, M. Rahhou précise que les transactions commerçants seront gratuites en-deçà d’un certain seuil.

Le PDG de CIH Bank ajoute également que le prix des transactions diminuera en fonction du nombre de transactions, au niveau des communautés et non des individus.

M. Horani, quant à lui, explique que cette solution vient en réponse à deux ruptures majeures dans le domaine des paiements, à savoir la primauté du client, et l’invisibilité du paiement. HPS assure la mise en service du switch mobile assurant l’interopérabilité de We Pay, et son PDG précise que celle-ci sera pleinement opérationnelle à partir du mois de juillet.

Enfin, s’il faut posséder un smartphone pour accéder à ce service, M. Rahhou déclare que CIH Bank est bien consciente que les couches les plus démunies de la population marocaine n’ont généralement pas en leur possession ce genre d’appareil, et que rapidement, une solution plus limitée (simples transferts d’argent) sera disponible pour tous les appareils mobiles.

Selim Benabdelkhalek