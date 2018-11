PARTAGER « We Could Be Heroes », le documentaire de Hind Bensari diffusé sur 2m dimanche à 21h30

We Could Be Heroes a remporté le Grand Prix de « Best International Documentary » à Toronto Hot Docs et est actuellement en short list pour une nomination aux Oscars (Academy Awards). C’est la première fois qu’un documentaire Marocain remporte ses prix.

We Could Be Heroes a été tourné pendant 4 années. 4 ans que l’équipe de tournage s’est réunie pour capturer des moments clés du quotidien ordinaire et extraordinaire de jeunes handicapés de Safi qui rêvaient d’un monde au-delà des barrières limitantes de leur ville. 4 ans de sacrifice personnel, de joies et de pleurs autant pour l’équipe de tournage ainsi que leurs sujets, qu’ils sont fiers de partager avec le public.

Mêlant poésie et politique, We Could Be Heroes, retrace le combat du double champion Paralympique Azzedine Nouiri pour un Maroc meilleur, où lui et ses confrères et soeurs handicapées pourrait vivre dignement. Ce n’est pas un film sur le handicap mais sur ce que le Maroc a à offrir à ses jeunes qui veulent s’en sortir.

We Could Be Heroes est un tendre voyage au centre de ce qui nous unit tous: l’espoir.

L’avant-première du film « We Could Be Heroes » a été organisée à Casablanca le 13 novembre 2018 en présence des champions Olympiques et le documentaire sera diffusé dimanche 18 novembre à 21h30 sur 2m.

LNT avec CP