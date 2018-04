PARTAGER Washington : Signature d’un closing entre la CCG et SEAF Morocco Growth Fund

Lors de la 4ème édition du « US-Morocco Trade Forum », organisé le 19 avril 2018 à Washington par l’Ambassade du Royaume du Maroc aux Etats-Unis d’Amérique, en partenariat avec le Centre d’Affaires Américano-Africain relevant de la Chambre de Commerce des Etats Unis, il a été procédé au closing du Fonds d’investissement SEAF Morocco Growth Fund, l’un des quatre fonds sélectionnés dans le cadre du Fonds Innov Invest (FII), initié par l’Etat marocain et géré par la CCG. Les investisseurs dans ce fonds sont la CCG et BMCE BANK pour la partie marocaine, SEAF et Wise Capital pour la partie américaine.

Il est à rappeler que l’investisseur américain SEAF est un opérateur basé à Washington et intervenant sur des PME et startups évoluant dans des marchés émergents. A ce jour, SEAF a réalisé plus de 400 investissements dans 28 pays différents.

Avec des tickets d’investissement allant jusqu’à 20 MDH, le Fonds SEAF Morocco Growth Fund ambitionne d’investir dans une vingtaine de startups marocaines innovantes et à fort potentiel de croissance, dans leur phases de seed, early stage et de capital risque. La taille initiale de ce Fonds est de 180 MDH, pouvant atteindre 350 MDH lors de prochains closings.

A l’occasion de cet événement, il a été également procédé à la signature des term sheet du premier investissement du Fonds SEAF Morocco Growth Fund, opéré dans la société 3 Dental évoluant dans le secteur du MedTech. Cette société porte un projet innovant dans le domaine médical de portée internationale visant notamment le marché américain.

LNT avec CdP