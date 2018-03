par Imane Jirrari |







PARTAGER Wafasalaf met à l’honneur les femmes startupeuses

Wafasalaf a organisé, mardi 20 mars à Casablanca, sa 4e édition du cycle des conférences « Les femmes qui veulent changer le monde », et ce, à l’occasion de la journée internationale de la femme.

Après s’être intéressée au “leadership féminin”, à la “mixité comme levier de performance”, à la “valorisation de la place des femmes en entreprise”, Wafasalaf a retenu pour 2018 la thématique des femmes et de l’innovation.

Animé par des personnalités de premier plan, le débat a porté sur les enjeux de l’innovation féminine, et notamment les défis à relever pour favoriser la parité dans les processus d’innovation. Il s’est aussi interrogé sur la façon dont l’innovation peut contribuer à la promotion de la diversité. L’objectif est d’agiter les consciences quant à la place des femmes dans la société et leur contribution à sa transformation.

À cette occasion, la présidente du directoire de Wafasalaf, Laila Mamou a déclaré que « l’innovation bouge très vite et elle s’impose à nous. Depuis la nuit des temps, la femme était un acteur de l’innovation dans la vie spatiale, dans la santé». « Notre devoir est de promouvoir et d’encourager l’esprit d’innovation, en particulier auprès des jeunes générations », a souligné Mme Mamou. « Le développement de notre pays en dépend. Ce sont les innovatrices et les innovateurs en herbe qui dessinent aujourd’hui le Maroc de demain, un Maroc inclusif et ancré dans la modernité », a-t-elle conclu.

De sa part, Omar Bounjou, directeur général du Groupe Attijariwafa Bank, a fait savoir que le leadership et l’innovation sont intimement liés et qu’on ne peut parler d’innovation sans la présence du leadership, avant d’ajouter : « Le chemin de l’innovation est long et il faut avoir du souffle pour innover. Et les femmes ont en effet la capacité de surmonter les difficultés ».

Les autres intervenants à cette rencontre dédiée à l’innovation de la femme ont expliqué que les femmes doivent briser les obstacles qui les entravent, tels que l’autocensure, afin de s’affirmer.

Lors de l’évènement, plusieurs startupeuses ont marqué leur présence via des stands, pour vulgariser leurs projets innovants. Parmi ces jeunes entreprises, on trouve « Seaskin ». Cette startup 100% marocaine produit et commercialise des produits de maroquineries de luxe à base de cuir du poisson, notamment des portefeuilles, des babouches et des sac à main.

Go Energyless, quant à elle, est à l’origine d’une solution écologique qui s’inspire de techniques traditionnelles. Il s’agit de « Fresh’it », un réfrigérateur 100% naturel qui permet de conserver les fruits, légumes et médicaments sensibles aux hautes températures pour une durée moyenne de 15 jours.

S’agissant du hashtag #Hya, Wafasalaf a lancé un jeu gratuit, « Les femmes et l’innovation », sur les pages Facebook et Twitter officielles de la société. La compétition est ouverte pour toutes les internautes et porteuses d’idées résidant au Maroc.

Au total, 4 gagnantes seront désignées pour gagner une montre connectée chacune. Elles seront présélectionnées selon le nombre de likes sur les statuts, photos, vidéos ou tweet, puis sélectionnées par Wafasalaf.

Imane Jirrari