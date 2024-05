Le 16 avril 2024, la Commission Régionale de Contrôle des Assurances, qui régule le secteur des assurances au sein de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), a accordé à Wafa Assurance Vie Gabon, une filiale de Wafa Assurance, l’autorisation d’opérer dans le secteur de l’assurance Vie au Gabon, annonce un communiqué du groupe.

Wafa Assurance, déjà présente dans six pays africains (Maroc, Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, Tunisie et Egypte) et générant un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de dirhams, étend ainsi son activité sur le continent, spécialement dans la région CIMA, en pénétrant un marché à fort potentiel.

Avec un capital social de 5 milliards de Francs CFA (soit environ 82 millions de dirhams), Wafa Assurance Vie Gabon vise à jouer un rôle actif dans l’évolution du marché de l’assurance Vie au Gabon. Elle propose une gamme variée de produits d’assurance, tels que l’épargne et l’assurance décès, destinée à répondre aux besoins d’un large public et distribuée via des canaux appropriés.

Wafa Assurance confirme ainsi son engagement à contribuer au développement du continent africain, s’appuyant sur sa position de leader de l’assurance en Afrique (hors Afrique du Sud) et sur les synergies développées avec le groupe Attijariwafa Bank, conclut le texte.

