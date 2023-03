La direction de Wafa Assurance, avec à sa tête M. Mohamed Ramses Arroub, PDG, a reçu la presse ce mercredi 15 mars pour la présentation de résultats annuels dont se félicite le groupe. En effet, Wafa Assurance renforce son positionnement sur l’ensemble de ses branches, et affiche des indicateurs globalement positifs.

Au niveau des résultats consolidés, le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 ressort à 11 639 MDH en hausse de 18,9% portée par la bonne dynamique au Maroc et la croissance des filiales à l’international. Le chiffre d’affaires consolidé Vie s’élève à 6 626 MDH, en hausse de 25% suite à la bonne tenue de l’activité Epargne et Prévoyance. Le CA consolidé Non-Vie s’élève à 5 013 MDH, en progression de 11,8% issue de la performance réalisée sur l’ensemble des branches Dommages au Maroc et à l’international. Le RNPG de l’exercice 2022 ressort à 776 MDH vs 424 MDH en 2021 en progression de 83,0% sous l’effet de l’amélioration de la sinistralité en Vie (le portefeuille vie de Wafa ayant été exposé à une hausse de la mortalité pendant la période covid), la bonne tenue des indicateurs techniques et du financier récurrent en Non-Vie. Pour ce qui est de la contribution des filiales à ces chiffres, Wafa IMA Assurance affiche un CA de 344 MDH (+22,2%) et un RN de 41 MDH (+38%). En Afrique du Nord, le CA Vie de la filiale tunisienne ressort en baisse de -15,6% à 112 MTND, du fait d’un élément non-récurrent en 2021, selon la direction, avec un RN Vie en hausse de 23,8% à 13,9 MTND, et la branche égyptienne, non encore consolidée, boucle sa première année pleine d’exercice avec des résultats « satisfaisants ». Pour le reste de l’Afrique, la filiale sénégalaise voit son CA Vie stable à 222 MDH (+0,5%), et son RN Vie progresser de 53% à 12 MDH, tandis que son CA non-vie explose à 85 MDH (+64,7%), pour un RN de 2 MDH. En Côte d’Ivoire, le CA Vie atteint 264 MDH (+13,4%), et le RN Vie 29 MDH (34,8%), tandis que le CA Non-Vie progresse de 43,3% à 80 MDH, pour un RN Non-vie de 0,46 MDH. Enfin, au Cameroun, la filiale affiche un CA Vie de 102 MDH (-4,6%) pour un RN Vie de 8 MDH (30,5%), et un CA Non-vie de 49 MDH (+15,9%) pour un RN non-vie de -11 MDH. On remarque une disparité certaine selon les pays et les filiales, dans un contexte de démarrage récent des activités pour certaines, mais aussi une aggravation de la situation géopolitique en Afrique, qui touche les marchés. On observe également que leurs contributions restent à des niveaux modestes par rapport au groupe, signe de filiales en développement. Cela ne freine pas les ambitions africaines du Groupe, qui a déjà un œil sur le Gabon, selon M. Arroub.

Pour leur part, les capitaux propres part du groupe ressortent à 8.057 MDH au 31 décembre 2022 contre 9.195 MDH en 2021, en baisse de 12,4% suite au net recul des plus-values latentes dans un marché boursier baissier : « La totalité de la volatilité du portefeuille a été absorbée par les fonds propres », explique M. Arroub.

Au niveau social, qui ne prend donc en compte que les performances de Wafa Assurance au Maroc, le CA ressort à 10 425 MDH, en progression de 14,7% par rapport à 2021. Il faut noter à ce niveau l’importance du poids de Wafa Assurance par rapport à l’ensemble du groupe. L’activité Vie ressort à 5 941 MDH en progression de 18,7% portée par la performance en Epargne et la bonne tenue de la Prévoyance. L’activité Non-Vie progresse de 9,8%, à 4 484 MDH, du fait de la performance de l’ensemble des branches Non-Vie. Le résultat net social ressort à 607 MDH en progression de 13,2% par rapport à 2021 suite à l’amélioration des indicateurs techniques et du financier récurrent. Le résultat Vie ressort à 457 MDH en progression de 8,7% suite au développement de l’activité et à l’amélioration de la sinistralité. Notons à ce niveau que la sinistralité de la branche auto, qui s’est légèrement dégradée, a été largement compensée par l’ensemble des autres branches, explique la direction. Le résultat Non-Vie s’établit à 157 MDH en baisse de 16,8%, impacté par la baisse des marchés financiers atténuée par l’amélioration du résultat financier récurrent et l’amélioration de la sinistralité globale. Les fonds propres sociaux s’élèvent à 6 356 MDH en hausse de 3,0%.

Au vu des résultats enregistrés et des perspectives de la compagnie, le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’AGO, la distribution d’un dividende de 130 dirhams par action.

Selim Benabdelkhalek

