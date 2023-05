Wafa Assurance annonce dans un communiqué le lancement d’un service d’assistance médicale novateur : WAFA SOS. Ce service réservé aux adhérents des contrats santé groupe au premier dirham souscrits auprès de Wafa Assurance est effectif depuis le 8 mai 2023 sur tout le territoire national, et est gratuit, précise le texte.

Plus précisément, WAFA SOS propose :

• Une assistance téléphonique disponible 24h/24 et 7j/7 : un simple appel au 2555 ou au 0529075161 ou via l’application mobile « Wafa Santé », permet de qualifier le besoin de santé de l’adhérent pour apporter des conseils adaptés,

• Une assistance médicale adéquate : des médecins urgentistes mobilisés pour fournir des orientations médicales personnalisées,

• Un transport sanitaire sécurisé par des ambulanciers professionnels vers le centre de soin choisi par l’adhérent,

• Un accompagnement personnalisé pour faciliter les démarches d’admission dans le centre de soin et de mise en place de la prise en charge.

Ce service novateur a été testé en pilote pendant deux mois auprès de quelques entreprises clientes de Wafa Assurance qui ont salué la valeur ajoutée qu’il apporte à leurs salariés, selon le communiqué. Avec sa généralisation aux adhérents des contrats Santé Groupe, Wafa Assurance confirme avec ce service Wafa SOS son engagement à fournir des solutions innovantes et personnalisées pour répondre aux besoins des salariés de ses clients en cas d’urgence médicale, conclut le texte.

LNT avec CdP

