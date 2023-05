Il n’est un secret pour personne que les salariés et cadres quel que soit leur niveau ne bénéficient pas d’une retraite confortable ! Qu’il s’agisse de ceux adhérents à la CNSS ou des autres régimes publics de la CMR ou semi-publiques comme le RCAR ou privé comme c’est le cas de la CIMR. Sans rentrer dans le détail de chaque cas, on sait qu’à la retraite, les revenus des Marocains qui ont travaillé toute une vie professionnelle baissent tout simplement de façon drastique pour la retraite de base, mais aussi malgré une retraite complémentaire.

Pourtant, l’État, conscient de cette réalité, a introduit des avantages fiscaux non négligeables pour tous les travailleurs, afin qu’ils puissent se constituer une retraite complémentaire à condition de bloquer leurs économies pour au moins huit ans en faveur de produits offerts par les compagnies d’assurance. Aussi, les compagnies d’assurances offrent des produits d’épargne long terme dits d’assurance vie qui ne sont pas verrouillés dans le temps. De même que les entreprises peuvent contracter des contrats d’assurance retraite ou d’assurance vie pour leurs salariés dont les cotisations sont partagées entre l’employeur et les salariés sous forme de part patronale et part salariale.

Le rôle des assureurs étant bien sûr de fructifier l’argent des épargnants personnes physiques en directs ou par les personnes morales interposées.

L’ACAPS, autorité de régulation du marché des assurances, a la charge de vérifier chaque année la cohérence du niveau du rendement de ces produits qualifiés de retraite complémentaire. Mais les compagnies d’assurances offrent un taux de rendement étroitement lié à leur politique de placement et de gestion d’actifs. Et c’est à fin mars de chaque année que ces derniers sont publiés par l’année clôturée en décembre précédent.

Ces mêmes taux de rémunération des produits d’épargne constituent un argument de concurrence entre les compagnies et en conséquence conditionnent la collecte de l’épargne à la base de la Branche Assurance Vie, une activité de diversification de leur cœur de métier, la couverture des risques de sinistres.

C’est ainsi que Wafa Assurance, déjà connue pour offrir des rendements préférentiels à ses clients pour valoriser leur épargne tout court ou leur retraite, vient d’annoncer qu’elle a servi des Taux de revalorisation des produits d’épargne à ses clients au titre de l’exercice 2022, revalorisés. En effet, les clients de Wafa Assurance ont bénéficié au titre l’exercice 2022 d’un taux de revalorisation élevé des produits d’épargne se situant dans le haut de la fourchette du marché. Ces taux de revalorisation nets se situent à 3,1% et à 3,2% selon les produits. Car en 2022, malgré le contexte financier défavorable avec la mauvaise performance de la bourse et l’augmentation des taux obligataires qui ont déprécié les obligations, le portefeuille de Wafa Assurance s’est montré résilient avec des rendements soutenus. Ces rendements sont atteints grâce à la qualité des placements de la compagnie et la gestion de long terme. Wafa Assurance dispose aujourd’hui d’encours importants constitués sur une longue période et placés dans des actifs acquis depuis plusieurs années conférant aujourd’hui aux clients une richesse latente importante.

Wafa Assurance pour son Activité VIE a enregistré de très bonnes performances, en hausse de 25% pour les chiffres consolidés et 18.7% en social. Cette progression est portée par la performance en Épargne et la bonne tenue de la Prévoyance qui affichent des évolutions remarquables. Ceci a permis à WAFA Assurance de consolider son leadership et d’augmenter sa part de marché VIE qui s’établit au niveau national à 23,4% contre 21,8% en 2021…

Afifa Dassouli

