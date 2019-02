« WADRARI » : Au coeur de la nouvelle génération du rap marocain

Mot de la réalisatrice

Déterminisme contre determination

L’énergie de la rue au Maroc a toujours été une inspiration pour moi. Il y a une dizaine d’années j’ai commencé à constater un changement flagrant. Le fossé entre les « anciens » et la jeunesse s’est creusé vertigineusement. Au gré des déambulations de passants, j’observais ces deux mondes, ces deux temporalités, cohabiter. En cause, l’avènement d’internet et une ouverture sur le monde qui s’est retranscrite dans la culture urbaine du royaume.

En rupture avec l’époque du rap conscient cette nouvelle génération de rappeurs, elle, parle de ce qu’elle ressent, de la mélancolie des quartiers, d’une jeunesse sacrifiée et de rêve. Ces paroles autobiographiques, crues, ont parfaitement épousé les rues de ce pays à mes yeux et nous conte si on s’y attarde, l’état d’urgence de cette jeunesse qui en veut plus.

Mon travail a toujours évolué autour de la réappropriation de la parole, spécialement lorsqu’il s’agit de communautés marginalisées, incomprises. Cette jeunesse qui se raconte avec ses mots, est porteuse d’espoir, par sa détermination, sa liberté et sa sensibilité. Shayfeen sont les porte-paroles, l’incarnation, de cette jeunesse aux prises avec un pays qui n’avance pas au même rythme qu’eux.

Shobee et Small X, c’est deux garçons prêts à tout pour défendre un idéal : Prendre son destin en main, suivre ses rêves, peu importe les obstacles ou l’environnement. C’est cet idéal qu’ils scandent sur scène et autour duquel ils rallient des milliers de jeunes en les interpellant comme pour les réveiller de leur torpeur : WA DRARI !

Au delà du portrait d’un groupe de rap, ce film est avant tout le portrait d’une génération.

LA SERIE DOCUMENTAIRE LES MAROCAINS DU FUTUR La jeunesse vue par la jeunesse. « Sonia Terrab, Fatim-zahra Bencherki, Sofia Alaoui, Rita Quessar, Mohamed Akram Nemassi et Alaa Eddine Aljem, nous révèlent chaque mois les multiples visages de notre jeunesse ». Une série documentaire, écrite par Fatim-zahra Bencherki composée de six films et produite par SOREAD 2M. La production exécutive est assurée par ALI N’PRODUCTIONS. Les films de cette série documentaire sont diffusés dans le cadre du programme DES HISTOIRES ET DES HOMMES le dimanche à 21h30.

LNT avec Cdp