PARTAGER EST-WAC: Le comité exécutif de la CAF décide de faire rejouer le match

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé, mercredi, au terme d’une réunion d’urgence de son comité exécutif à Paris, de faire rejouer le match entre le WAC de Casablanca et l’Espérance de Tunis (EST) comptant pour la finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique.

Le match sera rejoué après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sur un terrain hors Tunisie, a indiqué à la presse le conseiller du président de la CAF, Hédi Hamel, en précisant que l’EST devra restituer le Trophée et les médailles qui lui ont été remis.

Disputée vendredi dernier au stade olympique de Radès (banlieue de Tunis), cette finale avait connu une fin chaotique suite à l’injustice dont l’arbitre de la rencontre, le Gambien Bakary Gassama, s’est rendu coupable en refusant d’accorder le but égalisateur du WAC inscrit par Walid Karti à la 59ème minute pour un supposé hors-jeu sans qu’il y ait possibilité de recourir à la VAR défaillante pour en confirmer la parfaite régularité.

Le WAC, qui avait concédé le nul lors de la finale aller (1-1) disputée à Rabat, était alors mené au score (1-0) suite à un but marqué à la 41ème minute par Youssef Belaili.

Après une longue interruption, le référé a jugé que l’EST pouvait être proclamée vainqueur.

La réunion d’urgence du Comité exécutif de la CAF, pour laquelle une délégation marocaine composée de responsables de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et de l’équipe casablancaise s’est déplacée dans la capitale française, s’était ouverte mardi matin avant d’être reportée, une première fois, pour la soirée et, ensuite, pour mercredi après-midi.

Cette réunion d’urgence a été convoquée par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, «pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre», avait indiqué l’instance sportive africaine dans un bref communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi derniers

Conduite par le président de la FRMF, M. Faouzi Lekjaa, la délégation marocaine présente à Paris est composée de MM. Said Naciri, président du bureau dirigeant du Wydad Casablanca, Hamza El Hajoui, vice-président de la Fédération, Tarek Najm, son Secrétaire général, et Mohamed Makrouf, Conseiller de M. Lekjaa et responsable communication à la Fédération.

LNT avec MAP