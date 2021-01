VEM vient de nouer un partenariat avec l’association Kane Ya Makane qui vise à favoriser l’épanouissement, l’éveil et la créativité des élèves dans des écoles primaires rurales à travers l’animation d’ateliers culturels et artistiques. Il vise également le renforcement de leurs compétences linguistiques ainsi que de la redynamisation des pratiques d’enseignement des instituteurs.

« A travers cette initiative, Vivo Energy Maroc confirme le rôle crucial de l’éducation culturelle et artistique des enfants. Nous sommes ravis de ce partenariat avec l’association Kane Ya Makane, qui nous permettra d’offrir aux enfants une panoplie d’activités favorisant leur développement personnel et éducatif. Nous sommes pleinement engagés à faire bénéficier un plus grand nombre d’élèves dans le rural de ce programme d’éducation parallèle dans les années à venir. Un programme qui a déjà enregistré un succès notable là où il a été mis en place », a déclaré Hind Mejjati Alami, Directrice de la Communication de VEM.

Dans le cadre de ce partenariat, Vivo Energy Maroc soutient les activités de l’association Kane Ya Makane et confère un dispositif d’éducation culturelle complet aux enfants en vue de prendre conscience de leur potentiel et leur créativité. Outre les bénéfices immédiats liés à l’ouverture d’esprit, et l’accès à l’imaginaire, le programme vise à développer l’esprit critique et analytique des enfants ainsi que leurs capacités de communication et de projection. Des dimensions incontournables à l’épanouissement en société et préalables indispensables au renforcement du lien social et économique.

« Nous sommes enchantés par ce nouveau partenariat avec Vivo Energy, qui va nous accompagner dans la nouvelle phase de Kane Ya Makane, marquée par deux grandes orientations : d’une part, celle d’une autonomisation du programme Tanouir dans les écoles dans lesquelles il est actuellement déployé ; d’autre part, le lancement prochain d’un programme ambitieux de démultiplication. L’objectif que nous visons est de permettre à d’autres acteurs notamment associatifs et éducatifs de s’approprier le programme Tanouir et de l’intégrer complètement à leurs activités, grâce à un dispositif complet d’accompagnement. Pour cela, nous sommes en train de créer du matériel pédagogique digital spécifique et de mettre en place un site internet qui permettra le partage de notre savoir-faire et ce, grâce au soutien de Vivo Energy Maroc», témoigne Mounia Benchekroun, DG de Kane Ya Makane.

Ainsi, l’entreprise contribue au développement d’un large choix de programmes éducatifs. Ceux-ci sont destinés aux enfants et aux jeunes dans le but de préserver l’environnement, de lutter contre l’abandon scolaire, l’exclusion sociale, promouvoir l’entreprenariat et de soutenir l’éducation à travers la pratique du sport en milieu scolaire.

H.Z

Partagez cet article :