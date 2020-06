PARTAGER Vivo Energy Maroc adopte le paiement mobile interopérable

La société vient de mettre en place une alternative de paiement dite « Contactless » (sans contact). Cette solution couvre l’ensemble du réseau des stations-service Shell au Maroc. Le déploiement de ce dispositif se fera sur une période de deux semaines, à partir du 15 juin au niveau de toutes les stations-service Shell de la région de Casablanca. Le déploiement sur le reste des régions du Royaume suivra au début du mois de juillet. Le réseau de stations-service Shell sera le premier au Maroc à être équipé de Terminaux de Paiement électronique (TPE) Multi-applicatifs de dernière génération qui accepteront le paiement de tous les clients détenteurs d’un M-Wallet (porte-monnaie mobile), quel que soit son émetteur. Ils pourront effectuer des paiements mobiles dans les stations-service Shell pour tout achat de produit ou de service à la pompe ou en boutique. Ces TPE accepteront tous types de moyens de paiements disponibles sur le marché : Carte bancaire avec & sans contact, Mobile NFC (Near Field Communication) et QR code dynamique. De plus, à travers ces mêmes TPE les M-Wallet étrangers seront également acceptés, à savoir : Ali Pay, Google Pay, Apple Pay & Samsung Pay : « Simplifier le parcours client au sein de nos stations-service est au cœur de nos engagements. Le CMI a su nous accompagner pour concevoir la solution de paiement mobile la plus complète du marché, à la fois innovante, sûre et évolutive. Ce dispositif est d’autant plus important durant cette période pandémique étant donné que le client Shell pourra payer sans aucun contact », explique M. Mehdi Abaghad, Directeur du Réseau au sein de VEM.

HZ