Visite officielle à l’école Moussa Ibnou Nusair, utilisée comme centre de production numérique

Après que le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est passé à la quatrième étape du processus d’enseignement à distance visant à assurer la continuité de la pédagogie et la réussite scolaire continue dans le cadre des mesures de précaution pour lutter contre le Coronavirus, Abdelmoumen Talib, directeur de l’Académie régionale, et Abdelali Saïdi, directeur provinciale d’Al Fida Mers Sultan, ont visité l’école Moussa Ibnou Nusair, qui a été utilisée comme centre de photographie et de production numérique et de capsules qui s’adressent aux niveaux : tronc commun techniques et lycées.

Cette opération s’est déroulée sous la supervision du directeur régional ainsi que d’une équipe pédagogique et technique composée de plusieurs professeurs de différentes matières.

Avant de quitter le centre, le directeur de l’Académie a salué les efforts déployés par la plupart des personnes impliquées dans ce processus, en particulier les professeurs qui ont fait preuve d’implication dans la manière de communiquer avec les étudiants, en dépit de la suspension des cours présentiels.

LNT avec CdP