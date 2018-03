PARTAGER Visite historique d’un porte-avions américain au Vietnam

Un porte-avions américain est arrivé au Vietnam lundi, une première historique pour les deux anciens ennemis, aujourd’hui alliés pour contrer la montée en puissance de Pékin en mer de Chine méridionale.

L’USS Carl Vinson, qui comprend notamment une escadre aérienne embarquée et un croiseur lance-missiles, effectuera une escale de quatre jours dans la ville portuaire de Danang, dans le centre du Vietnam.

Lors de cette étape lourde de symboles, une partie des équipages se rendra notamment dans un centre pour victimes de l’agent orange, produit défoliant épandu par l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam, causant encore aujourd’hui des malformations.

Cette visite va « contribuer à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la coopération et le développement dans la région », a estimé Le Thi Thu Hang, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Les tensions sont fortes actuellement en mer de Chine méridionale, où Pékin continue de construire des îles artificielles capables d’accueillir des installations militaires – au grand dam du Vietnam et d’autres prétendants à la mer.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, un espace maritime supposé riche en ressources naturelles et par lequel transitent plus de 5.000 milliards de dollars de marchandises chaque année.

« C’est une poussée américaine (…) pour montrer avec une présence navale massive dans la région de la mer de Chine méridionale que les Etats-Unis restent engagés », a estimé auprès de l’AFP Carl Thayer, spécialiste du Vietnam.

Les liens militaires entre les deux anciens ennemis se sont renforcés ces dernières années, notamment depuis une visite historique en 2016 de l’ex-président américain Barack Obama, qui avait levé un embargo sur les ventes d’armes à Hanoï datant de la guerre du Vietnam.

L’USS Carl Vinson abrite 5.300 marins, pilotes et membres d’équipage et 72 avions. Lors de la visite seront également organisés des matches amicaux de basketball et de football entre des marins américains et des Vietnamiens, ainsi qu’une visite d’orphelinat et des concerts.

LNT avec Afp