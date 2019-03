PARTAGER Visite de travail en Chine du Vice-président Général de la CGEM

M. Faiçal Mekouar, Vice-président Général de la CGEM, accompagné de M. Karim Amor, Président de la Commission Asie, ont effectué, cette semaine, une mission à Pékin en Chine, destinée à la coopération économique entre les entreprises des deux pays.

La délégation marocaine a tenu une séance de travail avec M. Liang, Vice-président Directeur Général du Patronat chinois, China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT). Cette rencontre a permis de discuter des moyens de consolider le partenariat CGEM-CCPIT, dans la continuité des MoU signés, et de déterminer un plan d’action commun entre les commissions sectorielles et régionales des deux institutions en vue de promouvoir l’activité des entreprises chinoises et marocaines dans les deux pays.

Les représentants de la CGEM ont également rencontré le top management de « Africa Development Fund (CADFund) », fonds d’investissement dédié aux projets en Afrique et celui de « Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) » première banque chinoise et troisième à l’échelle mondiale. Les échanges ont permis notamment d’explorer les mécanismes à mettre en place pour accompagner et financer des projets sur le continent africain notamment au Maroc, qui joue le rôle de hub continental et mondial

Par ailleurs, MM. Mekouar et Amor ont été reçus par la China Chamber of International Commerce (CCOIC). Les discussions ont porté principalement sur les moyens de renforcer la visibilité des entreprises marocaines en Chine lors de la 2ème China International Import Expo qu’organise la CCOIC, en novembre prochain à Shanghai. Ils ont aussi rencontré MM. Wei et Yang, respectivement Vice-président et Conseiller économique en Chef du géant chinois China Railway Construction Corporation (CRCC).

Cette visite en Chine a aussi été l’occasion pour MM. Mekouar et Amor de visiter les usines et showrooms des plus grandes entreprises chinoises et de rencontrer plusieurs organisations non gouvernementales telles que Chinese People’s Association for Friendship et Welcome Chinese.

LNT avec CdP