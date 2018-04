PARTAGER La vision africaine du développement minier au cœur du SIMC 2018

Casablanca abritera, du 17 au 19 avril prochain, à l’Office des changes, le 5e Salon International des Mines et des Carrières (SIMC), organisé par la revue « énergie/mines & carrières», sous l’égide du ministère de l’Énergie des mines et du développement durable et sponsorisé par le Groupe OCP, le Groupe CADEX et la compagnie minière SACEM .

Cette cinquième édition sera placée sous le thème «Développement des mines en Afrique» que présidera M. Aziz Rabbah, ministre de l’énergie des mines et du développement durable et qui verra aussi la participation de plusieurs ministres et délégations africaines.

Cette édition verra la participation du Sénégal, du Mali, du Centre Afrique, du Burkina Faso, du Cameroun, et du Bénin, et ce qui permettra aux investisseurs d’avoir une idée plus claire sur les potentialités minières de ces pays et disposer d’informations à jour. Le Centre africain de développement minier présentera la vision africaine des mines et les enjeux de cette industrie.

Des rencontres B2B sont programmées pour les différents ministres qui participent au salon ainsi que pour les délégations qui les accompagneront avec leurs homologues marocains dans le privé comme dans le public. Le parc d’exposition consacré à cette édition reçoit une centaines de stands qui seront représentés par les pays africains, asiatiques et européens.

Ce salon, professionnel et scientifique par excellence se focalise cette année sur plusieurs thématiques notamment, les ressources minières sources de développement des régions et territoires, la vision africaines, la mine de demain et la mine intelligente, le rôle de la formation, et la valorisation des déchets et résidus en produits économiquement vendable.

LNT avec Cp