Visa, a annoncé lundi 16 octobre le renouvellement de son partenariat avec la Confédération africaine de football (CAF), qui fait de Visa le fournisseur exclusif de paiement numérique pour le prochain tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations (AFCON) 2024 en Côte d’Ivoire.

Le partenariat s’étendra ensuite sur deux tournois – notamment la Coupe d’Afrique des Nations féminine (WAFCON) en 2024 et la Coupe d’Afrique des Nations masculine (AFCON) 2025, qui seront toutes deux organisées par le Maroc – soulignant l’héritage de Visa en matière d’autonomisation des athlètes et de construction d’un monde plus inclusif grâce au sport.

En tant que fournisseur exclusif de paiement numérique pour le tournoi, Visa compte mettre sa technologie de paiement à la disposition de ses clients et permettre ainsi de connecter les publics les plus passionnés et les plus engagés du football africain à travers des expériences uniques et inoubliables pendant le tournoi. Visa lancera également son Player Escort Program pour le tournoi, offrant aux enfants âgés de 8 à 12 ans une opportunité unique de marcher aux côtés de leurs joueurs préférés sur le terrain avant les matchs.

Le tournoi TotalEnergies AFCON 2024 en Côte d’Ivoire verra 24 équipes disputer 52 matchs dans six stades. Visa fournira sa technologie de paiement numérique sur tous les sites que ce soit pour les billets achetés en personne ou en ligne.

« La Coupe d’Afrique des Nations est l’un des tournois de football les plus importants et les plus appréciés au monde, avec des millions de fans venant du monde entier pour regarder les meilleures équipes et les meilleurs joueurs d’Afrique « , a déclaré Leila Serhan, Senior Vice President et Group Country Manager, North Africa, Levant and Pakistan Region chez Visa » Notre partenariat avec la CAF et le prochain tournoi en Côte d’Ivoire nous offre une plateforme pour améliorer l’expérience globale des fans et se rapprocher davantage de nos clients, partenaires, consommateurs et des communautés auprès desquels nous exerçons notre activité. Nous sommes impatients d’offrir de nouvelles expériences uniques qui rendront le tournoi mémorable pour les fans du monde entier. »

Le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à VISA qui est une marque mondiale réputée et établie dans la famille du football africain. Ce partenariat contribuera à accroître la popularité et l’attractivité des compétitions de la CAF parmi les fans de football et les spectateurs en Afrique et dans le monde entier. La TotalEnergies AFCON Cameroun 2021 a été regardée par plus de 600 millions de personnes dans environ 180 pays en Afrique et dans le monde. Nous sommes convaincus que la TotalEnergies AFCON Côte d’Ivoire 2023 rassemblera et impliquera encore plus de fans de football et de spectateurs. Nous sommes également ravis que VISA partage notre engagement à investir, développer et faire croître le football scolaire pour les garçons et les filles ainsi que le football féminin sur le continent africain. »

LNT avec CdP

