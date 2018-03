PARTAGER Visa nomme Marcello Baricordi au poste de DG pour la région MENA

Visa a annoncé la nomination de Marcello Baricordi au poste de Directeur Général pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Baricordi, expert dans le secteur des paiements chez Visa, remplace Ihab Ayoub qui a décidé de quitter Visa pour des raisons personnelles. Baricordi reportera à Andrew Torre, Président Régional chez Visa pour la région de l’Europe Centrale et Orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique (CEMEA), à partir du siège de Dubaï.

Les responsabilités de Baricordi couvriront tous les aspects des opérations de Visa dans la région MENA. Visa, leader mondial des paiements numériques, connecte le monde à travers un réseau de paiement innovant, fiable et sécurisé, et ainsi soutient la prospérité des particuliers, des entreprises et des économies.

À cette occasion, M. Baricordi a déclaré : « La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est en constante évolution numérique et digitale, et cela grâce aux programmes gouvernementaux visionnaires, à des institutions financières et des commerçants animés par l’esprit d’innovation, et à des consommateurs séduits par la technologie. Je suis impatient de renforcer les relations solides que Visa entretient avec les institutions financières, les commerçants, les gouvernements, les régulateurs de l’industrie des paiements, et tous les partenaires de l’industrie. »

Il est à noter que Baricordi a rejoint Visa à Londres en 2009 en tant que responsable de la stratégie pour la région CEMEA. En 2011, il s’est installé à Dubaï pour occuper le poste de Directeur Général du marché des Émirats Arabes Unis, tout en assurant aussi la gestion des grands comptes mondiaux de Visa présents dans la région du MENA. Son plus récent poste a été Vice-Président de la planification des activités et des ventes pour la région CEMEA à Dubaï. Baricordi est membre du conseil d’administration de Visa pour la région CEMEA.

M. Andrew Torre, Président Régional chez Visa pour la région CEMEA, a annoncé : « La nomination de Marcello Baricordi intervient à un moment passionnant pour la région et pour l’industrie. Marcello, fort de sa grande expérience dans le domaine des paiements ainsi que de sa connaissance approfondie de la région, collaborera avec nos partenaires sur le développement de l’activité et sur les opportunités de croissance économique et sociale pour le plus de personnes dans la région MENA. Il travaillera avec toutes les équipes dans l’objectif de définir de nouveaux produits, des services et des solutions technologiques innovants ; d’élargir l’acceptation des paiements numériques à un plus grand nombre de segments de commerçants ; et d’améliorer l’expérience client accélérant ainsi l’abandon de l’usage du cash par le levier de l’innovation ».

Avant de rejoindre Visa, M. Baricordi a travaillé chez First Data International en Italie où il occupait le poste de responsable du développement des affaires avec les principales banques italiennes. Il a aussi occupé le poste de manager senior chez A.T Kearney pendant six ans, spécialisé dans le secteur des paiements, soutenant de grandes organisations internationales pour développement de leurs stratégies. Ses 20 ans d’expérience comprennent le développement commercial de services financiers, les opérations de vente, le développement de produits, la stratégie ainsi que les opérations de fusion-acquisition.

LNT avec Cp