Du 22 au 25 novembre 2023, Visa For Music, événement phare de la scène musicale en Afrique et au Moyen-Orient, fait son retour pour sa dixième édition à Rabat. En tant que premier festival et marché de la musique dans cette région, il célèbrera une décennie de performances exceptionnelles, de partage culturel et de découvertes musicales à ne pas manquer.

Cette année revêt une signification particulière, car l’intégralité des recettes de billetterie sera consacrée au Fonds spécial dédié à la gestion des conséquences du séisme du 8 septembre 2023.

Visa For Music, en plus d’être un lieu de rencontres internationales, s’engage à promouvoir un écosystème culturel durable. Sa mission consiste à découvrir de nouveaux artistes et à leur offrir une plateforme devant les professionnels de l’industrie musicale à l’échelle mondiale. La sélection d’artistes exceptionnels, provenant de plus de 80 pays et représentant divers genres musicaux tels que le jazz, la musique folklorique mondiale, l’urbain et l’acoustique, promet une expérience riche et variée.

Après le succès de l’édition 2022 rassemblant plus de 16 000 spectateurs, la 10ème édition promet une célébration spéciale de l’anniversaire du festival, renforçant le rôle du Maroc en tant que leader culturel. Alignée sur les priorités des Nations Unies et de l’Union Africaine, cette édition contribuera à mettre en avant l’importance de la culture et du développement du secteur musical.

Visa For Music joue un rôle crucial dans la structuration des Industries Culturelles et Créatives, visant à construire un modèle économique vertueux pour promouvoir la musique en Afrique et au Moyen-Orient.

Du 22 au 25 novembre 2023, Rabat vibrera au son de plus de 70 concerts uniques, 15 conférences et speed meetings, 4 formations et workshops ouverts au grand public pour renforcer les capacités des jeunes professionnels de l’industrie, ainsi qu’une parade de 3 carnavals internationaux. Plus de 2 000 professionnels nationaux et internationaux se réuniront pour célébrer l’anniversaire de Visa For Music, aux côtés de milliers de festivaliers et passionnés de musique.

Pendant ces dix ans, Visa For Music a pris ses quartiers dans des lieux culturels emblématiques de Rabat, tels que le Théâtre Mohammed V, le Cinéma Renaissance, la Salle Bahnini, le Café La Scène, l’Azour by ONOMO Hotels et le Croon by Marriott. Les conférences et workshops auront lieu au Musée Mohammed VI, à l’Instituto Cervantès, à l’Institut français de Rabat et à l’Onomo Terminus.

Cette édition marque une décennie de diversité musicale, culturelle, de partage, d’apprentissage et de découverte, affirmant l’événement comme un lieu de rencontres professionnelles et culturelles d’envergure internationale.

LNT avec CdP

Partagez cet article :