Visa s’est associé à la start-up marocaine Neolli pour aider les artisans locaux à accéder aux paiements électroniques et à étendre leurs activités. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mission de Visa qui consiste à promouvoir une croissance inclusive, équitable et durable pour les petites entreprises, ainsi que dans son engagement mondial à permettre à 50 millions de petites entreprises d’accéder à des outils numériques d’ici la fin de 2023.

Neolli, lauréat de « She’s Next », le programme mondial de Visa visant à renforcer les entreprises détenues par des femmes grâce au financement et au mentorat, est dirigé par Mariem Faghraoui, une jeune femme chef d’entreprise.

Neolli fournit une plateforme permettant aux artisans locaux traditionnels de présenter et de vendre leurs produits en ligne, tout en s’occupant de la logistique et en entretenant une relation avec les clients.

Le partenariat a été signé à l’occasion de la Journée internationale des femmes pour réaffirmer l’engagement de Visa en faveur de l’autonomisation des femmes entrepreneures et les petites entreprises. Une récente étude de Visa sur les femmes entrepreneures au Maroc a révélé que 80 % d’entre elles acceptent actuellement les paiements en espèces et sans espèces, et qu’un tiers indique qu’elles utiliseraient des fonds supplémentaires pour investir dans de nouvelles technologies, améliorer la sécurité de leurs activités en ligne, élargir leurs équipes, et créer de nouveaux produits pour pénétrer de nouveaux marchés.

Partagez cet article :