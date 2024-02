Visa, un leader mondial des paiements numériques, a récemment organisé la première édition du Fintech Day en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital, Technopark et le Centre Monétaire interbancaire. Cette initiative a réuni tous les acteurs clés de l’écosystème fintech au Maroc, dont la Banque Centrale, l’APEP, des partenaires technologiques tels que HPS, S2M, M2M, et des incubateurs majeurs tels qu’UM6P Ventures, 212Founders, Positive Invest. L’événement avait pour objectif de discuter des principaux défis et opportunités du secteur.

Au cours de cet événement, Visa a annoncé que les candidatures pour la deuxième cohorte de son Programme Africa Fintech Accelerator étaient désormais ouvertes jusqu’au 29 février 2024. La première journée de démonstration de ce programme est prévue pour le 13 février à Nairobi, où les startups de la première cohorte présenteront leurs innovations aux acteurs clés, aux partenaires financiers, aux investisseurs privés et aux sociétés de capital-risque.

La première cohorte du programme comprenait des startups de plus de 18 pays africains, avec une représentation significative du Maroc, de l’Égypte et de la Tunisie. Les candidatures pour la deuxième cohorte sont ouvertes aux startups en phase de lancement opérant en Afrique dans les catégories telles que la libération des transactions financières, la finance intégrée, l’autonomisation des commerçants et des PME, les facilitateurs de l’infrastructure de paiement, l’avenir de la finance, et la finance durable et inclusive.

Ayoub Rqibi, COO et cofondateur de Paytic Connect, faisait partie des fondateurs de startups qui ont bénéficié du programme. Il a souligné l’impact inestimable du mentorat et des conseils du programme, ainsi que les opportunités de partenariats et d’accès à de nouvelles opportunités.

Le programme d’accélérateur s’inscrit dans l’engagement de Visa d’investir 1 milliard de dollars en Afrique d’ici 2027 pour révolutionner l’écosystème de paiement et stimuler l’économie numérique. Leila Serhan, Senior Vice-Présidente du Groupe Visa en Afrique du Nord, Levant et Pakistan, a invité une deuxième série de startups perturbatrices à postuler, soulignant l’opportunité pour les entrepreneurs de bénéficier d’un mentorat, d’une croissance accélérée et d’un réseau élargi.

