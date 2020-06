PARTAGER Violences faites aux femmes : Une chanson pour promouvoir la masculinité positive

L’association Quartiers du Monde, qui travaille pour l’autonomisation et l’accès aux droits des femmes et dans la lutte contre les violences faites aux femmes, a lancé une chanson pour promouvoir la masculinité positive.

Intitulée « Daba o Dima », cette chanson se veut être un hymne adressé aux hommes sur leur rôle et leur implication dans la vie quotidienne du foyer, indique l’association dans un communiqué.

Pendant le confinement, plusieurs ONG ont alerté les autorités nationales et les médias et sensibilisé le public sur l’ampleur des violences faites aux femmes, relève le communiqué, ajoutant que cette crise sanitaire a accentué les discriminations et rendu visibles des inégalités qui préexistaient et qui se sont aggravées.

« Cependant, un changement social est né. Il a démontré une facette positive de la société marocaine : celle du partage des tâches et des responsabilités entre les femmes et les hommes au sein des familles », note le communiqué, ajoutant que des actions individuelles et indépendantes partagées sur les réseaux sociaux, ont prouvé l’évolution des mentalités et l’engagement des hommes pour l’égalité.

L’association indique qu’il s’engage, à son tour, à porter ce message contre les inégalités femmes/hommes à travers cette chanson, expliquant que cet hymne vient rappeler que les hommes doivent prendre leur part de responsabilité sans jugement et considérer leurs actions comme une norme.

« Il est essentiel, aujourd’hui et pour toujours, de chercher à améliorer le bien-être, le bonheur, l’amour, la santé et la sécurité de toutes les personnes de la famille, et de diminuer la panique liée à la crise sanitaire, les discriminations, la pression et les violences faites aux femmes et aux enfants », affirme-t-on.

Cette chanson est une promesse de la coresponsabilité des hommes au sein du foyer, pour permettre à la nouvelle génération, de s’approprier une nouvelle vision du partage entres les femmes et les hommes, note la même source.

Créée par des artistes marocains, aux rythmes festifs et aux paroles engagées, cette chanson est disponible sur le lien (https://www.youtube.com/watch?v=6065nveaQyc), fait-on savoir.

