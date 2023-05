À Casablanca ou encore dans d’autres villes marocaines, l’insécurité urbaine est montée d’un cran. Les citoyens ne se sentent plus la quiétude souhaitée dans les espaces publics, et dans leur propre domicile parfois. En effet, selon des associations, la ville de Casablanca a connu une vague de crimes mortels et de violences atroces contre des femmes et des jeunes filles. En moins d’un mois, deux crimes ayant entraîné la mort ont été enregistrées, dont le dernier a eu lieu fin avril à Hay Mohammadi au niveau du quartier Dar Al-Amane.

L’autre cas condamnable à tous les niveaux, est celui de cette mère de trois enfants victime de violence physique par son époux menant, ce qui a mené à sa mort, apparemment pour un mobile des plus stupides : « Un plat pas bien préparé »…

Pour beaucoup, ce constat pose plus d’une question. Il appelle aussi à accélérer la recherche des solutions immédiates afin de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence physique contre les femmes.

Il est important de rappeler dans ce cadre l’enquête du HCP qui a mis en évidence le faible taux de la violence subie et déclarée par les femmes victimes et qui ne dépasse pas 2,28%. Quant aux plaintes, elles sont marquées par presque le même taux, ne dépassant pas 6,6 %.

Devant ces chiffres alarmants délivrés par le HCP ou encore ceux rapportés annuellement par les associations féminines, l’urgence d’agir se veut absolue. En effet, la limitation du signalement ou non-signalement de la violence et la renonciation à porter plainte pour violence, conduit souvent et parfois inévitablement à la récidive, menant à des cas meurtriers et suicidaires dont les femmes sont les victimes.

C’est dire que la non-dénonciation des actes de violence et d’agression contre les femmes, pour différentes raisons, pose une véritable problématique de fond à résoudre sur plusieurs niveaux.

Face à cette situation, l’association Tahadi pour l’Egalité et la Citoyenneté appelle à prendre très au sérieux les plaintes déposées par toute femmes victime de violence physique. L’association appelle à rectifier la loi n° 13.103 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, pour assurer la prévention, la protection, la réparation des préjudices, pour éviter toute impunité et durcir les peines contre toute personne osant user de sa force contre la gent féminine.

Elle demande également à supprimer le paragraphe relatif au traitement de la plainte qui limite le suivi du contrevenant de la loi 103-13, encourager le signalement de violence pour arrêter l’hémorragie de ce phénomène et des meurtres probables, et permettre aux femmes victimes de violence et en situation de vulnérabilité de bénéficier d’une aide juridictionnelle.

Dans des situations pareilles, l’association estime qu’il est très important d’aborder les obstacles qui empêchent les femmes maltraitées de recourir à la justice et résoudre les difficultés liées à la preuve de la violence en améliorant les techniques de recherche et d’enquête pour les forces de l’ordre.

La sensibilisation, l’éducation, l’amélioration des conditions socio-économiques des citoyens peuvent toutefois contrecarrer tout type de violence physique entrainant le meurtre et le suicide des femmes… Au moins, des éléments pareils peuvent minimiser les dégâts et éviter le pire. Tout un travail pour une société aspirant au bien-être de ses citoyens.

H.Z

Partagez cet article :