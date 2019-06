PARTAGER La ville de Meknès et Mecomar se mobilisent pour l’éducation civique des citoyens

Dans le cadre de la Gestion Déléguée du Service Public de déchets ménagers et assimilés au niveau des zones Hamrya et Zitouna, la Commune de Meknes et Mecomar mettent en valeur les plates formes enterrées hydrauliques à 3 et 4 bornes, avec l’adoption du nouveau concept éthique de civisme qui joint l’utile à l’agréable. En effet, Mecomar s’engage dans l’amélioration et le changement des comportements du citoyen par la mise en place de Nudge, dont le concept est utilisé dans le domaine de l’environnement pour la 1ère fois au niveau de la région de l’Afrique et le Moyen Orient. L’objectif recherché étant de provoquer implicitement chez le citoyen un comportement respectueux qui l’incitera à adopter le bon geste lors du versement des déchets dans les bornes dédiées à leur collecte. L’approche communicative positive et comportementale souhaitée par ce coup de pouce vise à : lutter contre les dépôts sauvages autour de ses plates formes en utilisant l’emplacement dédié au vidage des déchets ; participer à la valorisation de l’image de la ville en incitant les citoyens à créer l’identité de leurs propres villes autour de la propreté des espaces urbains ; participer à la prise de conscience du niveau de pollution en s’inscrivant dans la tendance à respecter ces espaces bien entretenu; activer l’initiation au tri des déchets pour les valoriser, et améliorer les conditions de travail du personnel en charge de la collecte.

A travers cette action communicative, Mecomar met à la disposition des citoyens toutes les dernières technicités pour l’amélioration de la qualité de ses prestations et use de tout son savoir faire pour demeurer toujours au service de l’Environnement, dit-on auprès de la société.

LNT