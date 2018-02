PARTAGER La Villa des Arts de Rabat expose « #RyadMoulineArt»

La Villa des Arts de Rabat accueille jusqu’au 18 février, les œuvres du peintre marocain Ryad Mouline. Pour sa première exposition de l’année, l’artiste a rassemblé une sélection de ses peintures (à l’huile et à l’acrylique) ainsi que ses sculptures dont la particularité est de mettre à l’honneur des personnages marocains anonymes portant tarbouches, babouches et vêtements traditionnels.

Peintre autodidacte, Ryad Mouline s’inspire de son vécu et des souvenirs d’enfance pour dresser une galerie de profils et de silhouettes typiques du patrimoine culturel marocain. Cette démarche, qui raconte l’histoire d’un Maroc à la fois traditionnel et actuel, met en lumière, non sans humour, les traits saillants de l’identité du Royaume et de ses habitants.

LNT