PARTAGER Vie syndicale : Les syndicats de Casa-Settat vont marcher dimanche contre Al Fassad

L’appel est à la destination de la classe ouvrière, les fonctionnaires, les retraités et tous les Casablancais. Ils sont invités à participer à une marche nationale prévue ce dimanche en guise de contestation contre la situation socio-économique, qualifiée de catastrophique. Le point de départ est prévu vers 9h au niveau de la Place la Victoire à Derb Omar. Lors d’une conférence de presse tenue en ce début de semaine au siège de la SNPM à Casablanca, des syndicalistes et bien d’autres acteurs de la société civile de la métropole ont tenu à exprimer leur ras-le-bol par rapport à la situation socio-économique qui se détériore dangereusement. Ils ont également tenu à exprimer leur vive inquiétude quant à la détérioration du pouvoir d’achat des Marocains, le gel des salaires, la cherté du coût de la vie. Cette marche nationale se veut, disent-ils, une forme de manifestation contre Al Fassad, la corruption, et un appel à la protection des deniers publics, la dignité des Marocains et la justice sociale. Issus de l’UMT, les syndicats pointent du doigt le Gouvernement qui continue de sous-estimer les revendications de la classe ouvrière. A travers cette marche, les syndicats revendique l’urgence de stopper ‘‘l’attaque qui vise le pouvoir d’achat’’, de mettre fin à la corruption dans les institutions de l’Etat, de combattre la rente, de mettre en place des lois sociales en mesure de garantir aux Marocains leur droit à l’école, la santé, l’emploi, la sécurité sociale… en somme, la dignité.

H.Z