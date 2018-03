PARTAGER Vidéo : La violente agression d’un Marocain par un policier en Catalogne…

La vidéo de l’agression d’un jeune Marocain par un policier espagnol a récemment fait un tollé en Espagne. On y voit un policier user de sa position de force en jetant sa victime à terre et en la rouant de coups de pieds. L’agent va même jusqu’à jeter une chaise sur le jeune, alors à terre et sans défense…

La vidéo a été enregistrée dans un bar dans la ville catalane de Lérida.

Selon la presse locale, le Consulat général du Maroc basé à Gérone a désigné un avocat pour assurer la défense du jeune Marocain. Le Consulat a également demandé des explications au maire de Lérida « en sa qualité de chef de police et des autorités locales ».