Vidéo: Une mère et ses enfants sauvés du feu par leurs voisins…

La scène se passe au Kazakhstan, où une mère et ses deux enfants, piégés par le feu, n’ont eu d’autre choix que de sauter du balcon de leur appartement au 5ème étage. Les voisins et les passants se sont rapidement organisés pour pouvoir attraper les trois victimes à l’aide de couvertures épaisses qu’ils ont utilisées pour freiner la chute. La maman a donc jeté son premier enfant, puis le deuxième et a sauté en dernier.

Ils ont été emmenés à l’hôpital avec quelques contusions, et la mère et ses enfants ont survécu.