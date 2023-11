Vidéo: une expérience sociale pour tester l’honnêteté des gens à Agadir…

Un jeune youtubeur marocain a réalisé une expérience sociale visant à évaluer le degré d’honnêteté et la moralité des habitants de la ville d’Agadir. Pour ce faire, il a laissé une glacière contenant des bouteilles sans surveillance, accompagnée d’un panneau indiquant leur prix à 2 dirhams par unité, ainsi qu’une tirelire pour y déposer l’argent. Quelques jours plus tard, à sa grande surprise, il a retrouvé la glacière intacte, avec deux bouteilles restantes et un montant d’argent supérieur à celui qu’il aurait dû obtenir en vendant les bouteilles.