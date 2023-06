Une barre métallique visiblement similaire à celles utilisées dans le BTP est venue se loger dans le pare-chocs de cette usagère de l’autoroute qui a heureusement pu s’arrêter, sans plus de dégâts et se faire aider par d’autres usagers et déloger la barre en question. Comme indiqué sur la vidéo, l’événement s’est déroulé sur l’autoroute qui relie Casablanca à Had Soualem.