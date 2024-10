Vidéo: un touriste africain stupéfait par les routes du Maroc !

Un touriste africain, en visite au Maroc, ne cache pas sa stupéfaction devant la qualité des routes. Alors qu’il parcourt le pays, il s’émerveille du réseau routier moderne et bien entretenu. « Je ne m’attendais pas à ça ! Les routes sont incroyables, dignes des plus grands standards internationaux », s’exclame-t-il. Chaque trajet devient pour lui une nouvelle découverte, impressionné par l’infrastructure qui relie villes et villages à travers le paysage marocain, tout en facilitant son voyage.