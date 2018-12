PARTAGER Vidéo : Le témoignage poignant d’un jeune Marocain gravement malade

Mohamed Ammouri, un jeune Marocain de 22 ans, souffre depuis 2011 d’une tumeur cérébrale. Dans une vidéo, partagée en masse sur les réseaux sociaux, il raconte son combat contre la maladie et son rêve de pouvoir guérir et reprendre sa vie en main. Après une première opération où les médecins ont procédé à l’ablation de 90% de la tumeur, celle-ci a récidivé prenant une forme encore plus maligne, ce qui lui a causé une perte de la vue au niveau de l’oeil gauche. Sa seul chance aujourd’hui de guérir et de ne pas perde la vue complètement, selon ses médecins, est de se faire opérer à l’étranger. Comme il décrit sur cette vidéo, son dossier médicale a été accepté par un hôpital à Paris, mais le coût de l’opération, 49 400 euros, ne peut être supporté financièrement par la famille.



LNT